„Kika“-Doku, AfD-Medienverhalten, Polit-Psychiatrisierung

1. Malvina, Diaa und der Hass

(uebermedien.de, Boris Rosenkranz)

Im öffentlich-rechtlichen Kinderkanal „Kika“ lief Ende November eine Dokumentation über eine junge Liebe, bei der zwei Weltsichten aufeinanderprallen: Malvina ist Deutsche und Christin; ihr Freund Diaa kommt aus Syrien und ist Moslem. Darüber ist nun mediale Aufregung entstanden, die sich vordergründig am Alter der Protagonisten festmacht. Boris Rosenkranz berichtet über den aus dem Ruder gelaufenen Fall, bei dem auch der „Kika“ nicht immer gut aussieht. Weitere Lesetipps: „Kika ändert Alter eines Flüchtlings in einer Doku — na und?“ (Björn Vahle, „Neue Westfälische“) und „Sinnliche Aufklärung“ (Martin Kaul, „taz“).

2. Wer ist der echte Steve Bannon?

(faktenfinder.tagesschau.de, Patrick Gensing)

Lange Zeit spielte der rechtsnationalistische Vordenker und Meinungsmacher Steve Bannon eine wichtige Rolle als Trumps Einflüsterer und Chef der rechten Nachrichtenseite „Breitbart“. Doch in letzter Zeit läuft es nicht gut für den Mann. Zunächst verlor er seinen Job im Weißen Haus, nun auch den bei „Breitbart“. Auf Twitter gibt es immer wieder Verwirrung um echte und vermeintliche Bannon-Zitate, was an einigen Satire-Accounts und einem Namensvetter liegt. Und an Medien, die nicht genau hinschauen, wen und was sie da zitieren.

3. Mit den Medien und gegen die Medien

(de.ejo-online.eu, Linards Udris, Daniel Vogler & Jens Lucht)

In einer Studie wurden die Inhalte der und die Resonanz auf die Facebook-Kommunikation der wichtigsten deutschen Parteien vor der Bundestagswahl 2017 untersucht. Auffällig sei die Kommunikation der AfD, die sich in fast der Hälfte ihrer Beiträge auf die Medien bezogen habe. Was den Umgang mit Medien angeht, sei sie ein Sonderfall: Nur sie bewirtschafte Themen zusammen „mit den Medien“ und stelle sich gleichzeitig auch „gegen die Medien“.

4. Presserat verzeichnet rekordhohe Zahl an Beschwerden

(nzz.ch)

Beim Schweizer Presserat sind 2017 insgesamt 127 Beschwerden eingegangen, deutlich mehr als in den Vorjahren, in denen die Zahl bei durchschnittlich 80 Beschwerden lag. Das Verfahren vor dem Presserat ist für Privatpersonen kostenlos. Neuerdings will man jedoch Beschwerdeführern, die sich anwaltlich vertreten lassen, sowie Organisationen, Unternehmen und Institutionen eine Gebühr von 1000 Franken auferlegen.

5. Die Debatte um das NetzDG ist unsachlich

(internet-law.de, Thomas Stadler)

Rechtsanwalt Thomas Stadler verteidigt das NetzDG trotz bestehender Schwächen in der Gesetzesumsetzung. Den vielfach gehörten Vorwurf der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung lässt er nicht gelten: „Die Strafjustiz wird außerdem niemals in der Lage sein, Millionen strafbarer Einzelinhalte zu verfolgen und schon gar nicht zeitnah. Wer also rechtswidrige Inhalte aus dem Netz bekommen will, muss den Plattformbetreibern entsprechende Pflichten auferlegen. Hierzu gibt es keine praktikable Alternative.“ Der Gesetzgeber dürfe jedoch nicht allzu leichtfertig die fälschliche Löschung von rechtmäßigen Inhalten durch sogenanntes „Overblocking“ in Kauf nehmen, weil dies die Meinungs- und Informationsfreiheit beeinträchtige.

6. „Hoffnung nach kollektiver Entlastung“

(detektor.fm, Christian Erll, Audio, 7:27 Min.)

Schon lange wird über die Zurechnungsfähigkeit des US-amerikanischen Präsidenten debattiert. Das Trump-Enthüllungsbuch „Fire & Fury“ von Michael Wolff sorgt nun dafür, dass die Frage immer lauter gestellt wird. Detektor.fm hat mit „taz“-Medienredakteurin Anne Fromm über die „Psychiatrisierung der Politik“ gesprochen und mit ihr diskutiert, warum eine derartige Diskussion auch Gefahren birgt.

