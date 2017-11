As „Time“ goes by, „House of Cards“ in Real Life, Hamburger Polizei-Block

1. Zwei gegen Trump

(taz.de, Ulrike Herrmann)

Der amerikanische Medienmarkt ist in Bewegung, und zwar in Richtung rechts: Das liberale New Yorker Traditionshaus „Time“ („Time Magazine“, „Fortune“, „People“, „Sports Illustrated“) wird an den Verlag „Meredith“ verkauft, der vor allem mit Lifestyle-Magazinen groß geworden ist. Das Ganze hat eine politische Dimension, denn im Hintergrund agieren die erzkonservativen Koch-Brüder, die zu den reichsten Menschen der Welt zählen. Die Investoren würden den Deal als „passive Finanzinvestition“ bezeichnen, doch Skepsis sei angebracht: Die libertären Koch-Brüder, die US-Präsidenten wie Ronald Reagan und Donald Trump für zu liberal halten, hätten schon seit Längerem versucht, ins Mediengeschäft einzusteigen.

2. Wir waren bei einer Preisverleihung für rechte Journalisten

(vice.com, Richard Diesing)

Wer wissen will, wie rechte Journalisten ticken, müsse zum „Gerhard-Löwenthal-Preis“ gehen, so „Vice“-Autor Richard Diesing. Veranstalter der Preisverleihung sind die Wochenzeitung „Junge Freiheit“ und die „Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung“. Diesing hat sich auf den Weg nach Spandau gemacht und sich unter die rechten Journalisten, Publizisten und Leser gemischt. Wie eine große, pompös inszenierte Lüge habe das Event nicht gewirkt: „Dass die Neuen Rechten ernsthaft glauben, was sie einem da erzählen, merkt man ihnen an.“

3. Wie die „Washington Post“ zu einer Falschmeldung verleitet werden sollte

(sueddeutsche.de, Karoline Meta Beisel)

Die Geschichte könnte einer „House of Cards“-Folge auf Netflix entsprungen sein: Offenbar wollten konservative Aktivisten der „Washington Post“ Fehlinformationen zuspielen, um sie hinterher der Falschberichterstattung zu überführen. Eine vermeintliche Informantin habe der Zeitung die Geschichte aufgetischt, sie sei angeblich im Alter von 15 Jahren vom republikanischen Senatskandidaten Roy Moore sexuell missbraucht worden. Die „Washington Post“ recherchierte den Hintergrund und fand heraus, dass es sich um ein Täuschungsmanöver handelte, das wahrscheinlich vom „Project Veritas“ gesteuert wurde. Hinter der Webseite steckt der umstrittene rechte Aktivist James O’Keefe, der auch schon bei „Breitbart“ mitmischte.

4. Journalist und ROG-Preisträger freilassen

(reporter-ohne-grenzen.de)

„Reporter ohne Grenzen“ („ROG“) ist besorgt über den Gesundheitszustand des chinesischen Journalisten und „ROG“-Preisträgers Huang Qi. Der Gründer der Menschenrechtswebsite „64Tianwang“ befindet sich bereits ein Jahr in Haft und werde dort nach Aussagen seines Anwalts misshandelt. Außerdem bekäme er trotz schwerer Erkrankung keine Medikamente. Der „ROG“-Geschäftsführer: „Gefangene zu misshandeln und ihnen die medizinische Behandlung zu verweigern, ist gängige Praxis in chinesischen Gefängnissen. Das zeigen die jüngsten Todesfälle des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo und des Bloggers Yang Tongyan. Die chinesischen Behörden müssen Huang Qi und alle weiteren schwerkranken Gefangenen sofort freizulassen.“

5. „Die Leute freuen sich, wenn sie ihre Moderatorin erkennen“ – Elke Schneiderbanger im Gespräch

(blmplus.de, Lisa Priller Gebhardt)

Im Interview mit „Blmplus“ spricht die Werbe-Verantwortliche der ARD, Elke Schneiderbanger, über ihren beruflichen Werdegang, die Rolle der lokalen Medien und gibt eine überraschende Empfehlung für alle Journalismus-Einsteiger: „Auf jeden Fall nichts mit Medien zu studieren. Viel sinnvoller ist es, erst einmal — je nach Neigung — ein Fach zu studieren, ganz egal ob Jura oder Orientalistik. Die journalistische Ausbildung kommt dann on Top. So kann man immer noch auf ein abgeschlossenes Studium zurückgreifen, wenn es in der Medienbranche nicht dauerhaft klappt.“

6. Die Polizei, der Faschismus und ich

(tomate.su, Stephan Urbach)

Das Social-Media-Team der Polizei Frankfurt am Main hat 2016 den „Virenschleuderpreis“ (inzwischen umgetauft in „Orbanism Award“) gewonnen. Eine Tatsache, die Stephan Urbach kritisiert („Leander Wattig und die Frankfurter Buchmesse als Veranstalter dieses Preises sollten sich schämen“). Doch das ist nur die Vorgeschichte, denn Urbach ist aktuell mit dem Social-Media-Team der Polizei Hamburg aneinandergeraten. Nachdem er die Dankes-Tweets an die Polizei anlässlich der G20-Proteste sarkastisch kommentiert hatte, hat ihn die Polizei Hamburg auf Twitter geblockt, was rechtlich mindestens umstritten ist. Auf Nachfrage anderer Twitterer haben die Beamten lakonisch mitgeteilt, Urbach könne sich zum Lesen von Polizei-Tweets ja einen Zweit-Account anlegen. Wenig später hat man ihn dann doch entblockt.

