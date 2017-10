Kachelmann-Freispruch-Verurteilung, Mafia-Buch, Veganer-Inszenierung

1. Jörg Kachelmann: Verurteilt trotz Freispruch

(Panorama, Robert Bongen & Fabienne Hurst, Video, 14:25 Minuten)

Der Fall Kachelmann ist ein großes Versagen von Justiz und Medien. Obwohl Deutschlands berühmtester und renommierter Wettermoderator unschuldig ist, verliert er seinen Job bei den Öffentlich-Rechtlichen, sein Geld, seine Reputation. Er bleibt bei vielen „verurteilt, trotz Freispruch“. „Panorama“ hat den Fall aufgegriffen und in einem Filmbeitrag kritisch aufgearbeitet.

Weiterer Lesetipp: Filmautorin Fabienne Hurst auf „Zeit Online“: Unschuldig und doch verurteilt.

2. „Gehörn S‘ jetzt zua Mafia oda ned?“

(taz.de, Lisa Ecke)

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat entschieden: In Petra Reskis Mafia-Buch müssen Teile geschwärzt werden. Der EGMR gab einem italienischen Gastronomen recht, der sein Persönlichkeitsrecht verletzt sah, weil er darin mit der organisierten Kriminalität in Verbindung gebracht wurde. Die „taz“ hat mit der Autorin über die Auswirkungen des Urteils gesprochen: „Dieser widersinnige Umgang mit Verdachtsberichterstattung betrifft allerdings nicht nur mich, sondern praktisch jeden, der auf die unglückselige Idee kommt, über die Mafia in Deutschland zu berichten.“

3. Preisverfall in der Bildbranche – Die Untergrenze der Angemessenheit?

(message-online.com, Chantal Alexandra Pilsl)

Laut Marktbeobachtungen des „Bundesverbands professioneller Bildanbieter“ geht es mit den Bildhonoraren beständig abwärts. Chantal Alexandra Pilsl hat sich in der Branche umgehört, wie sich der Preisverfall auf Agenturen und Fotografen auswirkt und ob die Abwärtsspirale aufzuhalten ist. In mehrfacher Hinsicht lesenswert, denn es geht dabei auch um konkrete Zahlen.

4. Das Sexismus-Problem des „Spiegel“

(morgenpost.de, Kai-Hinrich Renner)

In seiner „Medienmacher“-Kolumne kritisiert Kai-Hinrich Renner den „Spiegel“. Das Nachrichtenmagazin thematisiere „Macht und Missbrauch“, eiere aber herum, wenn es um Übergriffe im eigenen Haus geht. Im Zuge des Weinstein-Skandals seien sexuelle Übergriffe und Sexismus in dieser Woche Titelthema beim „Spiegel“. Die Geschichte des eigenen Hauses hätte man jedoch schamhaft verschwiegen. Renner bezieht sich auch auf die Erinnerungen von Irma Nelles in ihrem Buch „Der Herausgeber“ über Rudolf Augstein, in dem sie von Übergriffen des Magazingründers berichtet hatte.

5. Zeitung will Journalisten mit Waffen ausstatten

(spiegel.de)

Gleichzeitig erschütternde und traurige Nachrichten aus Russland: Die russische Oppositionszeitung „Nowaja Gaseta“ sieht keinen anderen Weg, als in Zukunft ihre Mitarbeiter mit Waffen auszustatten. „Wenn der Staat nicht bereit ist, uns zu verteidigen, werden wir uns selbst verteidigen“, sagt der stellvertretende Chefredakteur Sergej Sokolow. Hintergrund ist die gestiegene Angst vor Attacken auf Journalisten im Land wie der jüngste Anschlag auf eine Journalistin des kremlkritischen Radiosenders „Echo Moskwy“.

6. Attila Hildmanns öffentliches Burger-Essen war das absurdeste Werbe-Event des Jahres

(vice.com, Tim Geyer)

Wie ein „BDSM-Sklave, der seiner Herrin auf der Venus den Absatz leckt“ fühlte sich Tim Geyer bei einem Presse-Event der etwas anderen Art: Attila Hildmann hatte in seinen veganen Imbiss geladen und etwa 30 Journalisten waren dieser Einladung gefolgt. Als Besucher der Veranstaltung wird der Reporter automatisch Teil der Dramaturgie. Burger werden an die Pressemeute verteilt und alle scheinen sich gegenseitig abzulichten: „Als ich reinbeiße, werde ich von ungefähr zehn Kameras auf Facebook gestreamt. Eine RTL-Journalistin hält mir ihr Mikrofon ins Mampfgesicht und fragt, wie es schmeckt, fast so, als interessiere sie das wirklich.“