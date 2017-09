BILDblog dankt

Ihr seid großartig! Vor etwas mehr als einer Woche drohte noch ein BILDblog-Aus — und heute existiert eine solide finanzielle Basis für dieses Projekt. Dieses kleine Wunder kam dank Euch zustande, weil Ihr unserem Aufruf gefolgt und zu Unterstützerinnen und Unterstützern geworden seid (oder, wenn Ihr es bereits wart, geblieben seid). Wir würden gern jedem Einzelnen von Euch persönlich danken und die Hand schütteln. Da das aber allein schon aus zeitlichen Gründen nicht klappt, gibt es hier einen großen Sammeldank.

Ach, und sollte Dein Name noch nicht in der Liste unten auftauchen, obwohl Du große Lust hättest, auch mal einen Dank vom BILDblog zu bekommen — kleiner Tipp: Es ist ganz einfach, uns zu unterstützen. Einfach auf diesen Knopf klicken …

… oder hier nachschauen, welche Möglichkeiten es noch gibt.

Für die großartige Hilfe im August danken wir ganz herzlich:

Aaron S., Achim B., Achim F., Achim K., Achim S., Adrian T., Albert M., Alena M., Alex G., Alex K., Alex M., Alexander A., Alexander B., Alexander H., Alexander K., Alexander M., Alexander S., Alexander T., Alexis B., Alina R., Amac G., Anders K., Andre H., Andre K., André W., Andrea d. L., Andrea H., Andrea S., Andreas B., Andreas F., Andreas G., Andreas H., Andreas K., Andreas L., Andreas N., Andreas P., Andreas R., Andreas W., Andree H., Anette P., Anita R., Anja C., Anja S., Anja W., Anke N., Anke W., Anna B., Anna S., Annemarie S., Annika C. H., Annika H., Annika S., Antje S., Antonia T., Arch H., Armin L., Arne C., Arne L., Arne T., Artur K., Astrid P., Axel S., Axel V., Aydin A., B. M., Barbara L., Barbara S., Bastian L., Ben H., Benedict S., Benedikt K., Benedikt M., Benedikt P., Benedikt S., Benjamin B., Benjamin F., Benjamin G., Benjamin M., Benno A., Berenike L., Berit J., Bernd F., Bernd H., Bernd M., Bernd Ö., Bernhard F. S., Bernhard H., Bernhard K., Bettina N., Bettina Q., Björn E., Björn H., Björn K., Björn S., Björn T., Bo G., Bodo S., Brigitte B., Carl H., Carla M. C., Carline M., Carlo S., Carolin M. B., Carsten B., Carsten L., Carsten P., Carsten R., Carsten S., Chantal F., Chris E., Chris M., Christian B., Christian F., Christian G., Christian H.- B., Christian H., Christian L., Christian M., Christian N., Christian O., Christian R., Christian S., Christian U., Christian-Eike F., Christiane V., Christina P., Christoph A., Christoph D., Christoph J., Christoph K., Christoph M., Christoph P., Christoph S., Claudia Z., Claudius C., Claudius S., Clemens B., Clemens H., Colin S., Conner W., Constantin S., D. V. H., Daniel B., Daniel D., Daniel G., Daniel H., Daniel J., Daniel K., Daniel L., Daniel S., Daniel T., Daniela S., Danijel M., Danny H., Dario C., Dario S., David A., David B., David K., David R., Delia W., Denis M., Deniz T., Dennis B. H., Dennis R., Dierk R., Dieter S., Dietmar N., Dimitri V., Dirk A., Dirk B., Dirk D., Dirk H., Dirk S., Dirk W., Dominic G., Dominik B., Dominik D., Dominik H., Dominique T., Dora A., Dorothea A., Dorthe K., Eckhard S., Edda B., Ekkart K., Ekkehard K., Elena K., Elmar E., Emil S., Eric M., Eric U., Erika H., Erwin P., Fabian B., Fabian H., Fabian L., Fabian Ü., Fabrice B., Feda M., Felix F., Felix G., Felix J., Felix M., Felix R., Felix S., Felix W., Ferdinand G., Florian B., Florian F., Florian H., Florian J., Florian L., Florian P., Florian R., Florian S., Florian T., Florian W., Frank H., Frank P., Frank V., Frank W. B., Frank W., Frank-Dietrich G., Franz B., Franz H., Franziska E., Franziska-Cordula B., Frederik S., Frederik W., Friederike B., Friedhelm R., Friedrich S., Gabriel Y., Georg P., Georg S., Gerhard W., Gerrit H., Gerrit I., Gesa W., Gianni B., Gottfried J., Gregor A. K., Guido R. S., Gunnar L., Günter B., Günther E., Günther S., Hagen S., Hannes B., Hannes L. N., Hannes R. S., Hans D. B., Hans P. K., Hans-Christian O., Harald K., Harald S., Hartmut C., Heiko G., Heiko H., Heiko K., Heiko S., Heinrich H., Heinrich S., Helge Z., Helmut B., Helmut E., Helmut P., Hendrik H., Hendrik L., Hendrik W., Henning M., Henning R., Herbert J., Herbert V., Holger B., Holger J., Holger K., Holger S., Holger U., Hyun-Ho C., Ilja K., Ingmar M., Ingo B., Ingo H., Ingo v. L., Ingrid B., Irina P., Isis S., Iver B., Ivo H., J. W., Jacob D., Jacob H., Jakob A., Jakob H., Jan B., Jan E., Jan F., Jan G., Jan K., Jan M. G., Jan N. K., Jan O. W., Jan P., Jan R., Jan Z., Jan-Kristian J., Jan-Phillip K., Jann S., Jannis K., Jascha J., Jean P. B., Jens B., Jens D., Jens F., Jens H., Jens K., Jens L., Jens M.-M., Jens S., Jens T., Jesko W., Joachim F., Jochen D., Jochen L., Jochen R., Johann H., Johanna L., Johannes B., Johannes L., Johannes M., Johannes P., Johannes R., Johannes S., Johannes T., Jonas E., Jonas F., Jonas H., Jonas L., Jonas M., Jonas S., Jonathan P., Jophi K., Jörg K., Jörg M., Jörg P., Jörg W., Jörn L., Jörn O., Jörn S., Judith E., Julia H., Julia L., Julia R., Julia T., Julian H., Julian R., Julian W., Julius A., June T., Jürgen E., Jürgen H., Jürgen K., Jürgen L., Justus D., Kai J., Kai M., Kai N., Karin B., Karin S., Karl B., Karl R., Karsten S., Katharina L., Katharina S., Kathrin B., Katja L., Katja P., Katja S.-D., Katrin S., Katrin U., Kerstin R., Kerstin S., Kevin P., Kevin R., Kilian R., Kim-Sascha D., Klas W., Klaus K., Klaus M., Klaus S., Klaus W., Klaus-Martin H., Knut W., Konstantin B., Kristof V., Kuno H., Lara H., Lars E., Lars H., Lars L., Lars M., Lars S., Lars W., Laura G., Lea S., Lena L., Lena S., Leo S.-V., Leonard B., Lisa D., Lisa S., Lukas J., Lukas S., M. B., M. N., M. S., Magnus B., Maike S., Maja W., Manfred M., Manfred P., Manfred W. L., Manu G., Manuel G., Manuel H., Manuel K., Manuel M., Manuel W., Marc C., Marc R., Marc S., Marcel K., Marcel R. A., Marco B., Marco L., Marco R., Marco S., Marco W., Marcus A., Marcus B., Marcus G., Marcus H., Marcus K., Marcus M., Marcus R., Marcus S., Maria B., Marie S., Marie-Therese D., Mario F., Mario I., Mario S., Mario U., Marion E., Mark S., Marko S., Markus B., Markus D., Markus G., Markus K., Markus M., Markus P., Markus R., Markus S., Markus U., Martin A., Martin B., Martin C., Martin H.-S., Martin H., Martin M., Martin N., Martin R., Martin S., Martin T., Martin W., Martin Z., Mathias M., Mathias R., Mathias S., Mathijs P., Matthias B., Matthias D., Matthias L., Matthias M., Matthias O., Matthias R., Matthias U., Matthias W., Matthis D., Matthis S. S., Mattias M., Max C., Max D., Max S., Max v. W., Maxim O., Maximilian M., Maximilian W., Mc J., Micha V., Michael B., Michael C., Michael F., Michael J., Michael K., Michael M., Michael N., Michael R., Michael S., Michael T., Michael W., Michaela G., Michel K., Mijat F., Milan K., Minh S., Miriam E., Miriam H., Mirko K., Miro C. W., Moritz D. B., Moritz D., Moritz K., Moritz R., Moritz V., Mustafa D., Myriam G., Nepomuk F. N., Nico H., Nico M., Nicola E., Nicola K., Nicole P., Nicole W., Niklas K., Nikolaus H., Nikos G., Nils E., Nils F., Nils P., Nima B., Nina P., Nina T., Nora T., Olaf K., Olaf P., Olaf S., Oliver A., Oliver B., Oliver C., Oliver F., Oliver K., Oliver L., Oliver W., Orfeo P., Pascal C., Pascal K., Pascal S., Patrick A., Patrick B., Patrick D., Patrick E., Patrick H., Patrick M., Patrick N., Patrick S., Paul H., Paul K., Paul L., Paul P., Paul., Pelle V., Per P., Peter G., Peter A., Peter E. H., Peter F., Peter H., Peter J., Peter S., Philipp B., Philipp G., Philipp H., Philipp K., Philipp L., Philipp M., Philipp S., Philipp W., Philipp Z., Pia D., Pia K., Pierre K., PJ M., R. A., R. K., Rafael S., Raimund A., Rajib M., Ralf S., Ralf W., Ralph B., Ralph H., Ramona L., Randale H., Ranjit S., Raphael G., Reinaldo C., Reinhard B., Rene E., René F., Rene M., Rene P., Richard H., Richard N., Rico G., Robert D., Robert G., Robert K., Robert L., Robert S., Robert W., Robin K., Robin P., Roland K., Roland M. d. V., Rolf K., Rolf W., Roman K., Ronald K., Rudi R., Rüdiger M., Rüdiger O., Rüdiger R., Sabine F., Sabine G., Sabrina S., Sandra C. K.-W., Sandra G., Sandra P., Sara M., Sarah B., Sarah K., Sarah T., Sascha O., Sascha P., Sascha S., Seán M., Sebastian B., Sebastian D., Sebastian E., Sebastian F., Sebastian H., Sebastian J., Sebastian K., Sebastian P., Sebastian S., Sebastian-Oliver Z., Selina E., Serhan S., Serhat C., Simon A., Simon K., Simon S., Simon W., Simone L., Sonja W., Sören K., Sören S., Stefan D., Stefan F., Stefan H., Stefan K., Stefan L., Stefan O., Stefan P., Stefan R., Stefan T., Stefan W., Stefanie N., Steffen B., Steffen G., Steffen H., Steffen K., Steffen W., Stephan B., Stephan M., Stephan P., Stephan S., Stephan T., Stephan V., Steve H., Steve N., Susanne B., Susanne G., Sven M. D., Sven P., Sven S., Tanja W., Tatjana B., Th J., Thekla H., Thekla I. H., Thomas A., Thomas B., Thomas D., Thomas F., Thomas H., Thomas K., Thomas L., Thomas M., Thomas O., Thomas P., Thomas R., Thomas S., Thomas W., Thorsten D., Thorsten H., Thorsten P., Thorsten R., Thorsten S., Thorsten T., Thorsten W., Till H., Tilman H., Tilman L., Tim K., Tim P., Tim S., Timm G., Timo F., Timon L., Tina R., Tobias A., Tobias B., Tobias G., Tobias H., Tobias K., Tobias L., Tobias M., Tobias P. H., Tobias R., Tobias S., Tobias T., Tom K., Tom S., Tom W., Tommy S., Toralf B., Torsten H., Torsten P., Tristan S., Udo M., Udo S., Ulrich T., Ulrich Z., Ulrike P., Ulrike W.-L., Ute S., Uwe D. S., Uwe F., Uwe H., Uwe K., Uwe P., Vanessa B., Vanessa D., Verena H., Vincenzo T., Vinzenz F., Viviane M., Volker M., Volkmar D., Walter B., Werner W., Wiebke S., Wilfried L., Wilko Z., Wladimir P., Wolf G., Wolf H., Wolfgang F., Wolfgang H., Wolfgang K., Wolfgang T., Wolfram L., Yannic F., Yannick B., Yvonne T.!