Stickoxid-Stimmungsmache, Googles Generizid, Datenschützer-Diss

1b. Rechtsstaatlich fragwürdiges Verbot

(reporter-ohne-grenzen.de)

Die „Reporter ohne Grenzen“ kritisiert das Vorgehen des Bundesinnenministeriums beim Verbot der als linksextremistisch eingestuften Website linksunten.indymedia.org: „Dass die Bundesregierung ein trotz allem journalistisches Online-Portal durch die Hintertür des Vereinsrechts komplett verbietet und damit eine rechtliche Abwägung mit dem Grundrecht auf Pressefreiheit umgeht, ist rechtsstaatlich äußerst fragwürdig. International ist das ein bedenkliches Signal und liefert repressiven Regimen in aller Welt einen Vorwand, es den deutschen Behörden gleichzutun.“

2. Stimmungsmache mit Stickoxiden

(faktenfinder.tagesschau.de, Kristin Becker)

Beim „Faktenfinder“ der „Tagesschau“ geht es um das Streitthema Stickstoffdioxid. Die AfD habe wiederholt behauptet, in Büros würden viel höhere Grenzwerte als auf der Straße gelten. Und auch FDP-Chef Lindner habe sich entsprechend geäußert. Das stimme so aber nicht, erklärt Kristin Becker und zieht am Ende einen Vergleich: „Es ist dabei nicht ungewöhnlich, dass für spezielle Arbeitsbereiche andere Grenzwerte gelten als für die Allgemeinheit. Beispielhaft dafür ist auch die Strahlenbelastung. So gilt laut Bundesamt für Strahlenschutz für die normale Bevölkerung ein Grenzwert von ein Millisievert. Für sogenannte strahlenexponierte Personen — dazu gehören unter anderen Piloten, Arbeiter in Atomkraftwerken oder Radiologen — liegt die effektive Jahresdosis bei 20 Millisievert. Also 20-mal höher.“

3. Verlagserbin Sylvia Madsack wehrt sich gegen den „Spiegel“

(welt.de, Christian Meier)

Hält die Miteigentümerin der Hannoveraner „Madsack Mediengruppe“ eine von ihr selbst in Auftrag gegebene Firmenchronik zurück, weil sie unangenehme Dinge über die Nazizeit enthält, „als jüdisches Geld im Verlag steckte“? Gegen diese Andeutung des „Spiegel“ wehrt sich nun die Verlagserbin Sylvia Madsack mit einem fünfseitigen Papier, in dem die Entwicklung einer Unterbeteiligung am Verlag detailliert beschrieben wird. Christian Meier schildert in der „Welt“ den „Madsack“-Standpunkt, wünscht sich schlussendlich dennoch einen neuerlichen Anlauf, die Firmengeschichte neu aufzuarbeiten.

4. Wie viel Aktivismus verträgt der Journalismus?

(sueddeutsche.de, Tim Neshitov)

Immer wieder flammt die Debatte auf, wie viel Aktivismus der Journalismus verträgt. Nach Meinung von „SZ“-Redakteur Tim Neshitov hätten G-20-Proteste und das „Indymedia“-Verbot diese Frage wieder aktuell gemacht. Es gäbe prominente Fürsprecher für einen Journalismus mit Haltung: Schon Starreporter Egon Erwin Kisch hätte eben diese dem Elend der Welt gegenüber gefordert. Und auch der durch die Snowden-Enthüllungen weltweit bekannt gewordene Glenn Greenwald argumentiert: „Jeder journalistischen Entscheidung wohnen höchst subjektive Annahmen inne — kulturell, politisch oder nationalistisch — so dass Journalismus den Interessen der einen oder anderen Fraktion dient.“

5. Angst vor dem eigenen Namen

(zeit.de, Eike Kühl)

In den USA läuft eine Klage, die dem Unternehmen „Google“ das Recht absprechen soll, alleinig Produkte unter ihrem Namen zu vertreiben beziehungsweise den Namen zu nutzen. Würden sich die Kläger auch vor dem Obersten Gerichtshof durchsetzen, drohe der „Generizid“. Dieses Wort, eine Mischung aus „generisch“ und „Suizid“, beschreibe in der Urheberrechtsszene den Prozess, wenn ein Markenname in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, also nur noch beschreibend für ein Produkt steht. Natürlich wehrt sich „Google“ dagegen mit Händen und Füßen. So hat man beispielsweise Verlage aufgefordert, Einträge in Wörterbüchern anzupassen. Im Duden hieße „googeln“ seitdem statt „im Internet suchen“ wie von Google gewünscht „mit Google im Internet suchen“.

6. Welt am Sonntag: Datenschützer sind U-Bahnschubser und Hooligans

(netzpolitik.org, Markus Reuter)

Darauf muss man erstmal kommen: Die „Welt am Sonntag“ bezeichnet George Orwells „1984“ in einer formatfüllenden Schlagzeile als „das Lieblingsbuch aller U-Bahn-Schubser, Vergewaltiger, Heroindealer, Terror-Planer, Grapscher, Taschendiebe, Goldmünzenräuber, Schläger und Hooligans“. Die Bedenken bei Videoüberwachung werden als „absurde deutsche Angst“ abqualifiziert.