Sittenverfall, Quotentest, Falschmeldung

1. Ware Leben

(sueddeutsche.de, Rainer Erlinger)

Reality-TV galt einmal als menschenverachtend, so Rainer Erlinger auf sueddeutsche.de, doch dies sei lange her. Erlinger fragt sich, wo die Empörung geblieben sei und mutmaßt: „Vielleicht ist es so: Nicht die Sitten im Sinne der moralischen Maßstäbe sind verfallen, sondern die Sitten im Sinne des Üblichen.“

2. Meldung über angebliches Geschwister-Ehepaar vermutlich falsch

(spiegel.de)

Ein Ehepaar in Mississippi hat angeblich zufällig festgestellt, dass es ein Zwillingspaar war. Das zumindest berichtete „Spiegel Online“. Nun stellt sich heraus, dass die Geschichte offenbar frei erfunden war. „Spiegel Online“ entschuldigt sich für die peinliche Sache, die einen an der vielgerühmten Spiegel-Recherche zweifeln lässt, macht den Vorgang aber immerhin transparent

3. Quotentest im Ersten: Weniger „Tagesschau“ für mehr „Brisant“

(uebermedien.de, Stefan Niggemeier)

Das Erste ist mit seinen Nachmittagsquoten nicht zufrieden. Mit der „Mutlosigkeit der Verzweiflung“, wie Stefan Niggemeier es ausdrückt, hat Programmdirektor Volker Herres darum in den vergangenen Wochen etwas anderes probiert: Er hat die „Tagesschau“ gekürzt und die gewonnenen Minuten dem Boulevard zugeschlagen. Die zweifelhafte Programmänderung hat quotentechnisch nichts gebracht. Morgen kehrt man zum gewohnten Programmschema zurück.

4. „CrossCheck“: Die Anti-Fake-News-Koalition

(ndr.de, Daniel Schmidthäussler, Video, 5:50 Minuten)

In Frankreich haben sich mehr als 30 französische Medien unter dem Label „CrossCheck“ zusammengeschlossen. Das Ziel: Gemeinsam will man gegen Fake News vorgehen. Daniel Schmidthäussler hat für „Zapp“ mit dem Projektmanager und weiteren „CrossCheck“-Beteiligten gesprochen.

5. Wie ich einmal versuchte, eine Zeitung zu abonnieren

(blog-cj.de, Christian Jakubetz)

Medienprofi Christian Jakubetz hat sich neulich im Supermarkt zu einem Abo der örtlichen Lokalzeitung überreden lassen. Sechs Wochen hat er das Abo nun schon. Sechs Wochen, in denen ausgiebig Zeit war, sich über die mangelnde Professionalität des Blatts zu ärgern: „Viermal ist die Zeitung seitdem nicht zugestellt worden, davon an zwei Wochenenden, was ja irgendwie besonders ärgerlich ist. Viermal habe ich online eine „Zustellreklamation“ geschickt. Viermal habe ich eine Antwort bekommen, die mich an allem zweifeln lässt. Insbesondere an der technischen Kompetenz des Hauses und ein kleines bisschen auch daran, ob jemand dort schon mal was von Kundenfreundlichkeit gehört hat: eine leere Mail, in der im Betreff „Zustellreklamation“ steht und sonst nix. Keine Anrede, kein Text, kein gar nix.“ Doch Jakubetz belässt es nicht bei der Klage, sondern gibt den bedrohten Zeitungsmachern konkrete Tipps zum Überleben.

6. Dad Photoshops Daughter In Dangerous Situations to Scare Grandma

(sadanduseless.com)

Stephen Crowley photoshoppt seine kleine Tochter in gefährliche Szenerien. Um mit den Fakefotos die besorgte Großmutter in Angst und Schrecken zu versetzen, wie er sagt.