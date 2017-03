Freundliche Volksverhetzer, Millionäre-Check, Kommentare-Quiz

1. Keine Zeit für den Fascho-Check

(taz.de, Dinah Riese)

Eine verurteilte Volksverhetzerin postet bei Instagram ein Foto von sich mit einer Cola in der Hand und hinterlässt einen freundlichen Spruch. Das Social-Media-Team des Hamburger Brauseherstellers antwortet nett zurück, ohne zu wissen, um wen es sich auf dem Foto handelt — und bekommt dafür ordentlich Online-Haue. Dinah Riese fragt: Zu Recht? Zu Unrecht? „Gehört es zu den grundlegenden Kompetenzen von Social-Media-Redakteur*innen, Mitglieder der rechten Szene zu erkennen?“

2. Zahal, Dschihad und anderes

(juedische-allgemeine.de, Daniel Killy)

Die Vorwürfe, die Daniel Killy bei der „Jüdischen Allgemeinen“ in Richtung „DRadio Wissen“ schickt, haben es in sich: Der Sender habe einen Beitrag über zwei junge Jüdinnen verhindert, weil er nicht Israel-kritisch genug gewesen sei. „DRadio Wissen“ hat inzwischen auf die Anschuldigungen geantwortet: Anders als die „Jüdische Allgemeine“ suggeriere, „wurde der fragliche Beitrag nicht aus inhaltlichen, sondern aus handwerklichen Gründen von der Redaktion abgelehnt.“

3. Deutsche rechnen mit Fake News — und informieren sich vor allem im Fernsehen

(horizont.net, Marco Saal)

In einer „Exklusivumfrage zur Bundestagswahl“ hat „Horizont“ herausfinden lassen, auf welchem Wege sich die Deutschen zu politischen Themen informieren (Junge: Internet, Alte: Fernsehen). In die Überschrift hat es allerdings ein anderes Umfrage-Thema geschafft: „Fake News“. „Deutsche rechnen mit Fake News“, steht über dem Text von Marco Saal. Das stimmt schon, aber nicht die Mehrheit, sondern 44 Prozent. Der größere Teil der Befragten, 51 Prozent, glaubt hingegen, dass Falschmeldungen im Bundestagswahlkampf keine Rolle spielen werden (wobei man die Gleichsetzung von „Fake News“ und „Falschmeldungen“ durch „Horizont“ sicher kritisch sehen kann).

4. Millionäre lieben Deutschland — und wandern nicht aus

(indiskretionehrensache.de, Thomas Knüwer)

„Tausende Millionäre verlassen Deutschland“, schreibt das „Manager Magazin“. „Business Insider“ alarmt: „Massen-Auswanderung“. Und „Sputnik“ fragt in freudiger Endzeitstimmung: „Sinkt das Schiff?“ Thomas Knüwer hat sich die Zahlen, die eine südafrikanische Beratungsgesellschaft namens „New World Wealth“ veröffentlicht hat, und aus denen einige Medien in Deutschland Artikel gebaut haben, genauer angeschaut. Er klingt selbst ein wenig überrascht, wie viele Zweifel er „mit nur einer Viertelstunde googlen“ erzeugen konnte.

5. Wie die Medien zu Parteien wurden

(wolfgangmichal.de)

Wolfgang Michal beobachtet, dass Medienunternehmen „zu politisch-idealistischen Kampfgruppen“ würden, „die die Richtung der Politik bestimmen wollen und können“: „So wurden die großen Medien, die ‚dem Internet‘ vor Jahren noch erzählten, was guter und verantwortungsvoller Journalismus ist (nämlich professionelle Zurückhaltung), im Verlauf eines knappen Jahrzehnts zu Parteien, die für die gute Sache kämpfen — so wie politische Parteien, Internet-Konzerne oder NGOs seit jeher für sich in Anspruch nehmen, für die gute Sache zu kämpfen: To Make The World A Better Place.“ Das sei „nicht die schlechteste Entwicklung“, findet Michal.

6. Haben Sie’s gelesen?

(sueddeutsche.de, Silke Bigalke)

Nun gibt es hier im BILDblog keine Kommentarfunktion. Aber wenn es sie gäbe, und Sie kommentieren wollten, dann müssten Sie erstmal eine Frage beantworten, die mit diesem Blogpost zu tun hätte. Zum Beispiel: Wie heißt die südafrikanische Beratungsfirma, deren Zahlen Thomas Knüwer hinterfragt? So macht es jedenfalls das norwegische Technik-Blog „NRKbeta“, das zum staatlichen Sender „NRK“ gehört: Wer kommentieren will, muss vorher drei simple Fragen beantworten, die sich auf den Text beziehen, den man kommentieren möchte. Das soll Hitzköpfe ausschließen, die nur rumpöblen wollen. Und funktioniert in den ersten Testwochen recht gut.