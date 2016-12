„6 vor 9“-Sonderausgabe: Anschlag in Berlin

1. Wir schämen uns

(djv.de, Hendrik Zörner)

Hendrik Zörner distanziert sich auf der Seite des „Deutschen Journalisten Verbandes“ von der Arbeitsweise der „Berliner Morgenpost“. Diese habe Live-Bilder vom Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz bei Facebook gepostet, auf denen auch Verletzte zu sehen gewesen seien. Dieses Vorgehen sei nicht nur wahnsinnig geschmacklos, sondern auch ein Verstoß gegen den Pressekodex. Zörner dazu wörtlich: „Klar ist und klar muss sein: So arbeiten Journalisten in unserem Land nicht! Das verbieten ihnen ihr Informationsauftrag und das ethische Fundament, auf dem Journalistinnen und Journalisten stehen.“

2. Was wir wissen — oder gerade für nicht ganz unwahrscheinlich halten

(uebermedien.de, Stefan Niggemeier)

Der Ansatz, einen Artikel mit „Was wir wissen“ und „Was wir nicht wissen“ zu überschreiben, sei einmal eine schöne Idee gewesen, so Stefan Niggemeier bei „Übermedien“. Leider werde diese Artikelform mittlerweile inflationär eingesetzt. Mit einer damit einhergehenden Senkung der Standards, wie er an einigen Beispielen festmacht.

3. „Deutschland und Europa sind zu fettleibig, um den Weckruf zu hören“

(sueddeutsche.de)

Die „Süddeutsche“ hat zusammengestellt, wie die internationale Presse auf den Anschlag in Berlin reagiert. Mit dabei sind „Telegraph“ (Großbritannien), „Financial Times“ (Großbritannien), „De Volkskrant“ (Niederlande), „Magyar Idők“ (Ungarn), „Wedomosti“ (Russland), „Pravda“ (Slowakei), „Sme“ (Slowakei) und „Evenimentul Zilei“ (Rumänien).

4. Der Unfall, der ein Anschlag war

(faz.net, Michael Hanfeld)

Michael Hanfeld kritisiert die Arbeitsweise der Fernsehsender: „Die Öffentlich-Rechtlichen haben die Ruhe weg. Was sagt uns das? Hat es Verweischarakter? Es hat und deutet darauf hin, dass sich die Sender ihrer Sache ganz und gar nicht sicher sind. Sie agieren in einer Weise zurückhaltend, die — sehen wir einmal von RTL ab — ans Absurde grenzt.“

5. Die Stunde der Reporter

(Joachim Huber, tagesspiegel.de)

Auch Joachim Huber kommentiert die Berichterstattung der Fernsehsender. Alle hätten sich angestrengt, möglichst nah am und vom Tatort Informationen einzuholen und zu vermitteln. Es sei die Stunde der Reporter gewesen, besonders die von „RBB“-Reporterlegende Ulli Zelle: „Er schafft es mehrfach via Solo-Einsatz hinter dem Absperrband, dem nicht gesehenen und nicht sichtbaren Geschehen ein Narrativ zu geben. Er bindet zusammen, erschafft Zusammenhänge, er ist Reporter, der für den Zuschauer das Geschehen und das Geschehene visualisiert. Und er ist betroffen, ohne seine Betroffenheit auszustellen.“

6. Warum Facebook sofort vom „Anschlag in Berlin“ ausging

(zeit.de, Patrick Beuth)

Facebooks Safety-Check-Funktion ermöglicht es Nutzern, ihren Freunden zu signalisieren, dass sie in Sicherheit sind. Das System sei hilfreich, weise aber nach einem Umbau Schwächen auf, so Patrick Beuth bei „Zeit Online“. So wurde der Ort des Geschehens mit Berlin-Heinersdorf anfangs falsch angegeben. Zum anderen könne man die (wechselnde) Art der Verschlagwortung (Anschlag/Gewalttat/Vorfall) hinterfragen: „Man kann Facebook also durchaus vorwerfen, durch seine Wortwahl möglicherweise für noch mehr Unruhe gesorgt zu haben. Den Vorwurf müssen sich aber auch alle Medien und alle Nutzer gefallen lassen, die ohne jede offizielle Bestätigung von einem Anschlag berichteten.“

7. Journalisten können den Wettbewerb mit Social Media nicht gewinnen

(stefan-fries.com)

Den Wettbewerb mit sozialen Netzwerken könnten Redaktionen nicht gewinnen, sie sollten sich gar nicht erst darauf einlassen, findet Stefan Fries. Der Wettbewerb finde unter ungleichen Bedingungen statt. Oft würden sich Gerüchte schon auf ihren Weg durch die Sozialen Netzwerke gemacht haben, während Journalisten immer noch nicht loslaufen könnten, weil sie erst Informationen recherchieren müssten. (Siehe dazu auch das „Deutschlandfunk“-Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörsken: „Medien können den Geschwindigkeitswettbewerb nicht gewinnen“.)

8. Nach dem Unglück in Berlin: Es geht nicht darum, wer die erste Eilmeldung raushaut

(t3n.de, Lisa Hegemann)

Auch Lisa Hegemann plädiert für kontrollierte Langsamkeit bei der Berichterstattung. Es ginge nicht darum, der Schnellste zu sein: „Für uns Nutzer bedeutet das aber auch: Nicht gleich auf den Medien rumhacken, nur weil sie zwei Minuten nach einem Vorfall noch nicht berichten! Wir müssen lernen, die Ungewissheit auszuhalten. Notfalls auch mal länger als eine Stunde.“

9. Anschlag in Berlin – wie (gut) haben die Medien reagiert?

(dbate.de, Stephan Lamby, Video, 7:55 Min.)

Medienjournalist Daniel Bouhs (u.a. „taz“, „Zapp“) analysiert in einem mitgeschnittenem Skype-Videogespräch auf „dbate“ die Berichterstattung der Medien in Berlin. Nach dem Gespräch hat Bouhs noch einen ergänzenden Facebookeintrag verfasst, in dem er sich mehr Medientrainings für Krisensituationen wünscht: „Jedes mittelständische Unternehmen — Konzerne sowieso — üben die Krise. Ich habe selbst mal an so etwas teilgenommen: Eine Molkerei wurde in einem fiktiven Szenario erpresst, minutiös geplant per Drehbuch, umgesetzt zwei Tage lang mit Statisten europaweit. Call-Center („Mir ist schlecht — Ihr Produkt ist vergiftet!“), Geschäftsleitung („Was tun?!“), Wachschutz („da ist ein RTL-Team auf unserem Gelände!“), Pressestelle („schon wieder ein Anruf von dpa!“) — sie alle haben die Großlage durchgespielt, mit beeindruckendem Schauspiel, bei dem die Beteiligten nach fünf Minuten vergessen hatten, dass das bloß eine Übung war.“

10. Hey AfD, ihr bekommt meine Empörung nicht!

(medium.com, Simon Hurtz)

Simon Hurtz schlägt vor: „Lasst uns 2017 nicht zu einem Festjahr für Populisten machen“ — und richtet sich damit auch an Journalisten und Medien, die häufig und gerne jedes Skandälchen aufgreifen, das die AfD mit grässlichen Aussagen herbeiführen will. Hurtz selbst hat die Ausfälle von Marcus Pretzell, Landesvorsitzender der NRW-AfD, zum Geschehen in Berlin ganz bewusst ignoriert: „Einen Tag und viele Gespräche später glaube ich, dass die richtige Reaktion auf bewusste Provokation zweistufig verlaufen muss: souveräne Ignoranz, gefolgt von entschiedenem Widerspruch.“ Was er damit genau meint, erklärt er in seinem Beitrag.

11. Der Anschlag von Berlin und die Medien

(bildblog.de, Moritz Tschermak)

Last but not least ein Link auf einen Beitrag aus dem eigenen Haus. BILDblogger Moritz Tschermak hat sich die Berichterstattung von berliner-zeitung.de, Bild.de, bz-berlin.de, Welt.de und „Zeit Magazin“ angeschaut. Sein Fazit nach vielen Beispielen: „Das Gegenteil von all dieser Hysterie und dem Gerüchtehinterherlaufen wäre: abwarten, die ermittelnden Behörden ihre Arbeit machen lassen, dann berichten, wenn es gesicherte Fakten gibt.“