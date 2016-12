Pizzagate, Neues aus dem Glashaus, „Bild“-Sexismus

1. Wie Trumps Berater Fake News verbreiten

(sueddeutsche.de, Matthias Kolb)

Am Sonntag betritt ein 28-jähriger US-Amerikaner eine Pizzeria in Washington, er ist mit einer Pistole und einem Sturmgewehr bewaffnet. Sein Verdacht: Vertraute von Hillary Clinton betreiben dort ein Pädophilie-Netzwerk. Seine Mission: minderjährige Sexsklaven retten. Seine Quelle: #Pizzagate, eine Fake-News-Kampagne, betrieben von Trump-Anhängern. Matthias Kolb erklärt, wie die Ente in die Welt gekommen ist, wer dazu beigetragen hat und warum es so schwer ist, die Lügen wieder einzufangen, sobald sie sich einmal im Netz verbreiten.

2. Lieber Herr Broder

(medium.com, Gerald Hensel)

„Guten Tag, Herr Broder, ich möchte mich kurz vorstellen: mein Name ist Gerald Hensel, ich bin 41 Jahre alt, ich lebe in Berlin und ich hatte mal Achtung vor Ihnen.“ So beginnt ein offener Brief an den streitbaren und streitlustigen Publizisten Henryk M. Broder. Gerald Hensel hält ihn für eine „Fleischwerdung der postfaktischen Scheiße, in der diese Welt gerade steckt“. Dafür nennt er drei Gründe:

„1. Sie lügen.“

„2. Wer zuerst Faschist sagt, ist zuletzt Rassist.“

„3. Sie wollen keine inhaltliche Auseinandersetzung. Sie suchen maximalen persönlichen Kollateralschaden.“

3. Willkommen im Glashaus

(blog.zeit.de, Jochen Wegner)

„Zeit Online“ setzt um, was Chefredakteur Jochen Wegner schon vor eine Woche in einem „Meedia“-Interview angekündigt hatte: Das „Glashaus“ soll dazu dienen, redaktionelle Abläufe und Entscheidungsprozesse transparent zu machen — aber auch, um Fehler einzugestehen: „Im Glashaus sammeln wir ab sofort auch unsere Fehler: alle Fälle, in denen wir uns gravierend korrigieren mussten — bisher werden Korrekturen nur in den Beiträgen selbst kenntlich gemacht.“ Der erste inhaltliche Blogeintrag ist bereits erschienen. Markus Horeld erklärt, „Warum wir fast nie über Straftaten berichten“.

4. Wer im Glashaus sitzt

(taz.de, Diana Pieper)

Am Mittwochmorgen titelte die „Bild“-Zeitung: „Ist das Frauenbild der Flüchtlinge ein Problem?“ Ausgerechnet die „Bild“-Zeitung, wundert sich Diana Pieper: „Doch ist jetzt neuerdings die ‚Bild‘-Zeitung die Verteidigerin der emanzipierten, gleichberechtigten Frau? Wohl kaum, fällt sie doch eher durch ihre oft sexistische und voyeuristische Berichterstattung auf.“ Zum gleichen Thema aus diesem Blog: „‚Bild‘ der Frau“.

5. Unis starten in die Post-Urheberrecht-Ära

(golem.de, Sebastian Grüner)

Zum neuen Jahr tritt ein neuer Rahmenvertrag der VG Wort in Kraft, der die Nutzung wissenschaftlicher Werke an Hochschulen regeln soll — obwohl ihn etliche Universitäten vehement ablehnen. Damit werde „vollkommen unübersichtlich, welche Werke Universitäten überhaupt noch über digitale Semesterapparate verteilen dürfen“, schreibt Sebastian Grüner. Er prognostiziert großes Chaos und geht davon aus, „dass die Wissensvermittlung künftig schlicht nicht ganz legal ablaufen wird.“ Anders sieht das Leonhard Dobusch bei Netzpolitik.org, der den auslaufenden Vertrag für einen „Fortschritt“ hält: „Denn es zeigt, dass die Hochschulen und ihre Verbände untragbare Zustände in digitaler Forschung und Lehre nicht mehr einfach hinzunehmen bereit sind.“

6. Anspruch auf Gegendarstellung wegen Äußerungen in einem Blog

(internet-law.de, Thomas Stadler)

Lauer vs. Lange: Ein ehemaliger Pirat verklagt ein aktuelles Parteimitglied der Piraten auf eine Gegendarstellung. Die Details des Streits zwischen Christopher Lauer und Simon Lange sind nebensächlich, interessant ist die Schlussfolgerung, die Rechtsanwalt Thomas Stadler aus dem juristischen Sieg Lauers zieht: „Die Entscheidung des Kammergerichts führt also dazu, dass selbst Gelegenheitsblogger (…) als journalistisch-redaktionelle Anbieter gelten, mit der Folge, dass sie der erweiterten Impressum spflicht (…) und der Gegendarstellungspflicht unterliegen. Ob dies tatsächlich dem Sinn und Zweck des Gesetzes entspricht, darf man bezweifeln. Es ließe sich dann auch nicht mehr nachvollziehbar erklären, warum nicht jeder, der auf Facebook oder Twitter vorwiegend Meinung postet, ebenfalls erfasst wäre.“