Neverpay, Geldentzug, Wetterdichtung

1. Aus für Spiegel Plus? Keiner kauft Nachrichten im Netz

(jensrehlaender.com)

Jens Rehländer greift einen „Horizont“-Beitrag heraus, in dem von Querelen um das wenig erfolgreiche Spiegel-Online-Bezahlmodell berichtet wird. Rehländer nimmt den „Spiegel“ in Schutz, um dann umso deutlicher zu werden: „Häme ist hier auch deshalb fehl am Platz, weil die Medien selbstverständlich nur durch Experimente herausfinden können, wie sie sich in Zukunft refinanzieren. Dass Experimente scheitern, liegt in der Natur der Sache und verdient keinen Tadel. Dass man aber Irrwege nochmal beschreitet, um genauso zu scheitern wie die anderen vorher – das verwundert dann doch.“

2. In Abwesenheit

(sueddeutsche.de, Paul-Anton Krüger)

Es ist schon makaber: Der ägyptische Fotograf Shwakan hat den „International Press Freedom Award“ bekommen, kann ihn aber nicht annehmen, weil er sich in U-Haft befindet. Sein „Vergehen“: Shwakan hatte im Auftrag der Fotoagentur „Demotix“ Bilder von einem der Protestcamps der islamistischen Muslimbruderschaft in Kairo gemacht. Seine Untersuchungshaft dauert nun schon drei Jahre an, obwohl sie selbst nach ägyptischem Recht auf zwei Jahre begrenzt ist. Dieses Jahr wurden zweifelhafte strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn erhoben, weswegen ihm nun die Todesstrafe droht.

3. Pop ist kein weißer, heterosexueller Mann

(geschichten.detektor.fm, Isabelle Klein, André Beyer)

Frauen haben es auch in der Musik nicht leicht. Bei großen Festivals wie „Rock am Ring“ hätte in diesem Jahr nur bei jedem zehnten Act eine Frau auf der Bühne gestanden, bei Indie-Festivals wie dem „Appletree Garden Festival“ bei jedem fünften. Isabelle Klein und André Beyer lassen in ihrem Longread über die männerdominierte Musikszene vor allem Frauen zu Wort kommen, so z.B. die „Spex“-Redakteurin Jennifer Beck: „Wenn über Künstlerinnen berichtet wird, dann häufig von älteren, weißen Männern.“

4. In Zeiten der Lügenpresse

(rnd-news.de, Ulrike Simon)

Ulrike Simon hat Nachrichten aus dem Deutschlandfunk: Dank des gestiegenen Interesses für Medien strahlt der Sender von März kommenden Jahres an ein tägliches Medienmagazin aus. Der Kulturchef hätte das Vorhaben bestätigt: „Ausschlaggebend war der Erfolg unseres wöchentlichen Medienmagazins „Markt und Medien“, das bei den Hörern einen hohen Einschaltimpuls erzeugt. Das Thema verdient einfach mehr Sendezeit. Die Zeit schreit geradezu danach. Medien stehen wie nie zuvor im Fokus der Öffentlichkeit. Daher braucht es mehr Orte wie diesen, um zu reflektieren, wie Medien funktionieren, um transparent zu machen, wie wir Journalisten arbeiten.“

5. Kein Geld Für Rechts. Lasst uns rechtsradikalen Medien den Geldhahn zudrehen.“ berichten

(davaidavai.com, Gerald Hensel)

Gerald Hensel ist Strategy Director bei „Scholz & Friends“ und betreibt unter „davaidavai.com“ einen Blog, in dem er sich aktuell dafür stark macht, rechten Seiten die Geldquellen zu entziehen. Er appelliert dabei sowohl an Markeninhaber und Werbeagenturen als auch an die Verbraucher, ihren Einfluss zu nutzen.

6. Quatsch-Vorhersagen für alle! So machen Sie selbst schlecht Wetter

(uebermedien.de, Jörg Kachelmann)

Wetterexperte Jörg Kachelmann zeigt auf „Übermedien“ wie man mit wenig Sachkenntnis und einer großen Vorliebe für Stuss schmissige Wetterschlagzeilen dichtet.