Tatort, „Wirus“, Meinungsjournalismus

1. An jedem verdammten Sonntag

(taz.de, Klaus Raab)

Gestern feierte der „Tatort“ seine tausendste Folge. Sein Erfolg ist „Symptom einer Gegenwart, die Gefühle standardmäßig mit Gewissheiten verheiratet“, findet Klaus Raab in der „taz“. Raab sieht den „Tatort“ nicht, wie oft beschrieben, als Spiegel der Gesellschaft. „Der „Tatort“ nun, die Krimireihe der ARD, gedeiht eigentlich in einer Welt, in der man jeden Unsinn erzählen soll, wenn er der Geschichte dient; der Welt der Fiktion. Die Drehbücher sind erfunden, eigentlich weiß das auch jeder, und das ist auch gut. Man stelle sich vor, wie entsetzlich der „Tatort“ wäre, würde er tatsächlich als „Spiegel der Gesellschaft“ fungieren, wie es bisweilen heißt. Dann würden im Berlin-„Tatort“ 89 Minuten lang nur Fahrräder geklaut.“

2. «Trump-Debatte widerspiegelt Egozentrik des Journalismus»

(srf.ch, Roman Fillinger, Audio, 6:09 Minuten)

Wolfgang Blau war Digitalchef beim „Guardian“ und bei „Die Zeit“. Nun arbeitet er als „Chief Digital Officer“ beim internationalen Verlag Condé Nast. Beim „Schweizer Radio und Fernsehen“ SRF spricht er über die Trump-Berichterstattung. Blau plädiert für mehr Empathie: „Journalisten müssen sich stärker damit auseinandersetzen, dass – selbst wenn sie nicht viel Geld verdienen – sie in aller Regel wohlhabender sind als die Menschen, über deren Wahlverhalten sie sich nun wundern. Journalisten würde mehr Empathie gut tun, um zu spüren, wie es sich anfühlt, mit größter Wahrscheinlichkeit nie mehr einen Job zu bekommen, oder dass auch die eigenen Kinder wahrscheinlich nie eine Festanstellung bekommen werden, wie man sie selbst einmal hatte.“

3. Hubertus Koch bei den #JMT16: „Ich bin Meinungsjournalist“

(flurfunk-dresden.de, Nadine Faust)

Hubertus Koch ist mit seinem Dokumentarfilm „Süchtig nach Jihad“ bekannt geworden, in dem er sehr persönlich und emotional aus dem syrischen Flüchtlingslager Bab al-Salameh berichtet. Anfang des Jahres erhielt er dafür den Nachwuchspreis des Deutschen Fernsehpreises. Auf den „Jugendmedientagen 2016“ in Dresden hat er sich mit dem Medienblog „Flurfunk“ über seine Arbeit und die Zukunft der Medien unterhalten.

4. Ein gefährliches „Wirus“ breitet sich aus

(udostiehl.wordpress.com)

Der Gebrauch von „Wir“-Konstruktionen führt zu einer Lagerbildung, die dem Versuch einer Geiselnahme gleichkommt, so Udo Stiehl in seinem Artikel über den gefährlichen „Wirus“. „Wer gezielt seine Position als mehrheitsfähig darstellen will, nutzt diese rhetorisch einfache und schlagkräftige Wortwahl. Ganz egal, welches Thema in die öffentliche Debatte gedrückt werden soll: „Wir“ funktioniert inzwischen wie eine Droge. Und sie spaltet exakt so, wie es beabsichtigt ist.“

5. aspekte vom 11. November 2016

(zdf.de, Video, 45 Minuten)

In der aktuellen Ausgabe der Kultursendung „aspekte“ (ZDF) hatte Moderatorin Katty Salié einen berühmten Co-Moderatoren: den türkischen Journalist und ehemaligen Chefredakteur der „Cumhuriyet“ Can Dündar. In der Sendung geht es überwiegend um Medienthemen und Pressefreiheit. Die Beiträge selbst sind in Deutsch; Dündars Redeanteile auf Türkisch mit deutschen Untertiteln.

6. Facebook erklärt Mark Zuckerberg für tot

(zeit.de)

Eine Softwarepanne führte dazu, dass auf Profilen vieler Facebook-Nutzer Gedenknachrichten erschienen. Selbst Gründer Mark Zuckerberg wurde vom eigenen Netzwerk für tot erklärt.