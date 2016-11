„Breitbart“, Leonard Cohen, Neuköllner Neonazis

1. „Breitbart News“ will expandieren

(zeit.de)

Mit seinen Angriffen auf Hillary Clinton gehörte das rechtspopulistische Medium „Breitbart News“ im US-Wahlkampf zu den Garanten für Donald Trumps Erfolg. Jetzt könnte es auch nach Deutschland und Frankreich kommen: „Breitbart, das bereits eine Website in Großbritannien betreibt, führt nach Angaben seines Chefredakteurs bereits Gespräche mit deutschen und französischen Journalisten. Ziel sei es, gewählte rechtspopulistische Politiker in Frankreich und Deutschland zu unterstützen.“ Als Reaktion auf die Expansionsdrohung von „Breitbart“ entwickelt Johannes Kuhn auf seiner Seite kopfzeiler.org eine Empfehlung für die Berichterstattung über den im kommenden Jahr anstehenden Wahlkampf in Deutschland: „Die Lösung für publizistische Portale kann nur lauten, möglichst viele Mitarbeiter weg vom Bildschirm und raus in die deutsche Realität zu schicken, aufzuschreiben, was ist. Normalen Menschen das Wort zu geben, sie erzählen zu lassen, wie es ihnen geht, was sie denken, hoffen, fühlen.“

2. Trump-Wähler scheren sich nicht um die Wahrheit? Du doch auch nicht!

(t3n.de, Lisa Hegemann)

Ob nun die irrtümliche Bebilderung der „Simpsons“-Vorhersage, ein vermeintlicher Titelblatt-Fauxpas der „Märkischen Allgemeinen“ oder ein Donald-Trump-Zitat von 1998, das aber gar nicht von Donald Trump stammt — obwohl das alles faktisch falsch ist, verbreitet es sich in den Sozialen Netzwerken wie blöd. Ziemlich problematisch, findet Lisa Hegemann: „Wenn wir Links von Texten teilen, die wir nicht gelesen haben, wenn wir Bilder teilen, deren Ursprung wir nicht geprüft haben, dann prägen wir die postfaktische Ära mit — dann gehen wir nach Gefühl und nicht nach Tatsachen.“

3. Neonazis posten Karte mit Adressen

(juedische-allgemeine.de)

Eine rechtsextreme Gruppierung aus Berlin-Neukölln hat vor zwei Tagen — also zum Jahrestag de Pogromnacht — auf einer Facebook-Seite „eine Grafik mit jüdischen Einrichtungen in Berlin veröffentlicht“: „In Frakturschrift steht auf der Grafik der Satz: ‚Juden unter uns!‘. Darauf sind rund 70 Einrichtungen samt Adressen aufgelistet, darunter Kitas, Schulen, Synagogen, Geschäfte, Friedhöfe und Restaurants. Daneben steht die Anmerkung: ‚Heut ist so ein schöner Tag‘.“ Inzwischen sei die Seite von Facebook gelöscht worden, berichtet „Spiegel Online“.

4. Marxismus im Dauerminus

(taz.de, Judith Freese)

Der „jungen Welt“, in der DDR „das Medium der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ, und mit millionenstarker Auflage zeitweise die meist gelesene Tageszeitung im Osten“, geht es finanziell ziemlich mies: Judith Freese schreibt von einem „nicht gedeckten Fehlbetrag von 953.000 Euro“. Die aktuell 17.000 Abonnenten seien 2000 zu wenig, „um weiterhin die Zeitung produzieren zu können.“ Noch solle aber nicht Schluß sein.

5. Leonard Cohen Makes It Darker

(newyorker.com, David Remnick, englisch)

Vor gut einem Monat erschien dieses 60.000-Zeichen-Stück über Leonard Cohen, geschrieben vom „New Yorker“-Chefredakteur David Remnick. Wenn man einen Text zum Tod von Leonard Cohen lesen will, dann diesen.

6. Heisse News vom Vortag

(operation-harakiri.de, Ralf Heimann)

Ralf Heimann wundert sich über die Titelseite der „Augsburger Allgemeinen“, die noch am Donnerstag damit aufmachte, dass Donald Trump „neuer US-Präsident“ ist: „Früher war das immer so. Wenn am späten Freitagabend etwas passiert ist, das am Samstagmorgen keinen Platz mehr in der Zeitung fand, na, dann kam es eben am Montag auf die Titelseite.“

7. Liebe Leserinnen und Leser. Wir müssen reden.

(netzpolitik.org)

Heute ausnahmsweise mal ein siebter Link, denn die Kollegen von netzpolitik.org brauchen Hilfe: Die Zugriffszahlen seien zwar 1A, und zu wenig Themen gebe es auch nicht, aber das Geld werde bald knapp. „Sollten sich die Spenden nicht monatlich um 5.000 bis 10.000 Euro erhöhen, werden wir recht bald gezwungen sein, wieder Stellen abzubauen“, schreibt das Team, das nach der „Landesverrat-Affäre“ aufgestockt wurde, und bittet um finanzielle Unterstützung.