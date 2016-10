Dannundwann-rechtspopulistisch, Tichy, Trolle

1. „Tagesschau“ nennt AfD nicht immer „rechtspopulistisch“

(tagesspiegel.de, Joachim Huber)

Die „ARD“ will in ihren Nachrichtensendungen die AfD nicht mehr als „rechtspopulistisch“ bezeichnen. Jedenfalls nicht mehr so oft, denn man halte sie immer noch für rechtspopulistisch, wolle dies aber seltener sagen, wie Chefredakteur Gniffke im Tagesschau-Blog anmerkt. Frauke Petry, Bundesvorsitzende der rechtspopulistischen AfD, zeigte sich erfreut und postete rasch eine Bildtafel mit „Tagesschau erkennt AfD als demokratisch legitimierte Partei an“.

2. „Bezos will uns zu einer dominanten Kraft machen“

(manager-magazin.de, Philipp Alvares de Souza Soares)

Tracy Grant ist leitende Redakteurin bei der „Washington Post“ und Vorgesetzte von gut 700 Journalisten. Im Interview mit dem „Manager Magazin“ spricht sie über die Unabhängigkeit der US-Medien im Wahlkampf, warum sie die Tweets ihrer Redakteure kontrolliert und über den journalistischen Einfluss des Amazon-Gründers und Post-Eigentümers Jeff Bezos.

3. Dreimal „deutsch“ in einem Satz

(taz.de, Peter Weissenburger)

Peter Weissenburger hat sich für die „taz“ das neue politische Meinungsmagazin „Tichys Einblick“ angeschaut. „Ein neues liberal-konservatives Magazin wäre eine Chance, entfremdete Konservative abzuholen und sachliche Debatten zu liefern. Stattdessen reproduziert Tichys Einblick die alten rechtspopulistischen Muster: Probleme (Einwanderung) werden rhetorisch aufgeblasen statt angepackt. Der Gegner (Merkel) ist eindeutig – und ein mystisches Gut (Deutschland) ist in Gefahr. Das ist nicht besonders originell. Aber immerhin gibt’s das jetzt in ansprechendem Design.“

4. Weil wir dich lieben: Wie die BVG dank Social-Media cool wurde

(dirkvongehlen.de)

Peter Wittkamp ist ein kreatives Allround-Talent. Er schreibt unter anderem für die „heute show online“ und ist dafür verantwortlich, dass die „Berliner Verkehrsbetriebe“ (BVG) im Netz so beliebt sind. Dirk von Gehlen hat sich mit dem Autor über seine Arbeit unterhalten.

5. „Wir Journalisten verteilen unsere Inhalte ziemlich blöd und naiv“

(gruenderszene.de, Michel Penke)

Michel Penke berichtet auf „Gruenderszene“ über ein journalistisches Startup. „xMinutes“ heißt die von einem Datenjournalisten betriebene App mit individualisierten News. Man hat sich bereits zahlreiche Medienmarken in die App geholt und will Anfang Dezember in die geschlossene Beta-Phase gehen. Mehrheitsinvestor sei Google, die Firma habe jedoch kein Mitspracherecht bei der Entwicklung und auch die Daten würden nicht weitergegeben.

6. Trolle füttern bis sie platzen: Warum du einmal pro Tag einem Netz-Unruhestifter widersprechen solltest

(t3n.de, Martin Weigert)

Eigentlich sollte man Trolle im Netz nicht beachten („Don´t feed the troll!“). Abweichend davon plädiert Martin Weigert in seiner Kolumne dafür, die Online-Unruhestifter mit Kommentaren zu überhäufen. „Wenn jeder User und jede Userin nur einmal täglich bei Facebook oder Twitter auf einen einzigen Troll-Kommentar reagiert, dann prasseln auf die paar zehntausend oder im schlimmsten Fall wenigen hunderttausend Troll-Konten Tag für Tag Millionen an Gegen-Kommentaren ein. Es geht gar nicht darum, ein langes Streitgespräch zu führen oder argumentativ zu brillieren – nicht allen ist das Diskutieren in die Wiege gelegt. Es genügt, einmal kurz den Inhalt eines Troll-Kommentars mit einem konträren Fakt, einer kritischen Rückfrage oder einer satirischen Bemerkung in Frage zu stellen. Einfach um zu zeigen: „Ich widerspreche.““