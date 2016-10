Sendeschluss, Medien-Honorare, Bundesliga

1. Das war’s dann

(taz.de, Jürgen Gottschlich)

Ein Besuch bei der letzten Mitarbeiterversammlung des türkischen Senders „IMC TV“ brachte die traurige Gewissheit: Der unabhängige, linke Fernsehsender muss dicht machen, die mehr als 100 Mitarbeiter sind arbeitslos. Nun bleibt nur noch der Gang nach Straßburg zum Gerichtshof für Menschenrechte. Doch das kann Jahre dauern und der bisherige Finanzier befürchtet eine Enteignung, sollte er den Sender finanziell unterstützen. Damit seien im türkischen Fernsehen jetzt praktisch nur noch regierungsnahe Kanäle zu sehen.

2. „Tichys Einblick“ – die konservative Alternative

(sueddeutsche.de, Johannes Boie)

Johannes Boie hat sich das Monatsmagazin „Tichys Einblick“ angeschaut, hinter dem der Ex-Chef der „Wirtschaftswoche“ Roland Tichy steckt. „Tichy kann es“, befindet der Autor. Das neue Heft habe eine Auflage von 70 000, erste Abos seien verkauft, Immobilienmaklern und Banken würden Inserate schalten. Unter den Autoren würden sich bekannte Konservative, aber auch „Internetkrawallos“ befinden. „Tichy positioniert sich seriös, profitiert aber selbstverständlich vom Pegida-Narrativ der „Lücken- und Lügenpresse“. Es klingt nur vornehmer bei ihm: Sein Blatt, so schreibt er, sei „für Menschen, die die Nase voll haben vom bevormundenden Mainstream-Journalismus, die selber denken, die die Wahrheit vertragen“. Das stimmt. Jedenfalls solange die eigene Wahrheit ist, dass Merkel dringend abgewählt werden muss.“

3. Medien-Honorare: David gegen Goliath

(carta.info, Laurent Joachim)

Laurent Joachim fragt sich, warum Deutschlands Journalisten in fremden Angelegenheiten so mutig seien, aber innerhalb ihrer Verlage so verzagt. In kaum einer anderen Branche seien die Stundenlöhne so schlecht wie in den Medien. Und kaum irgendwo sonst würden sich die Betroffenen so selten dagegen wehren. Joachims trauriges Fazit: „Inzwischen ist Lohndumping überall so verbreitet, dass keine Krähe einer anderen ein Auge aushacken kann, ohne sich selbst in Verlegenheit zu bringen. Eigentlich ein perfektes Machtsystem samt Schweigekartell.“

4. Erdogan geht gegen Einstellung des Böhmermann-Verfahrens vor

(zeit.de)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wehrt sich gegen die Einstellung der strafrechtlichen Ermittlungen gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz muss nun über die Beschwerde Erdoğans entscheiden.

5. Seniorbook heißt jetzt Wize.life

(horizont.net, Katrin Ansorge)

Das Netzwerk „Seniorbook“ weicht einem Rechtsstreit mit Facebook aus und benennt sich „freiwillig“ um in „wize.life“. Laut IVW hätte „Wize.life“ im September dieses Jahres 5,9 Millionen Visits verzeichnen können, bei 320.000 registrierten Nutzern.

6. Wie sich das Facebook-Wachstum der Bundesliga-Klubs ins Ausland verschiebt

(andreasrickmann.de)

Der FC Bayern hat 39 Millionen Fans auf Facebook. Doch nicht einmal mehr 10 Prozent kommen aus Deutschland. Ein Trend, der auch bei anderen Bundesligisten zu sehen ist und die Vereine vor neue Herausforderungen stellt, findet Andreas Rickmann. So habe der FC Bayern seine Teamvorstellung im August via Facebook Live auf Englisch gestreamt. Dies sei im Sinne von über 90 Prozent der Facebook-Fans und konsequent am (Facebook) Publikum ausgerichtet gewesen, hätte aber für Unmut bei den heimischen Fans gesorgt. Rickmann spricht von einem Spagat, vor dem gerade Traditionsklubs im Bereich der Internationalisierung stehen würden: „Die Emotionen und Identität der wichtigen deutschen Fans respektieren, die Werte und die Seele des Klubs wahren und zugleich neue Zielgruppen erschließen.“