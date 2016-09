18-Jährige-vs.-Eltern-Hoax, Opfer von der AfD, Mimimi-Männer

1. Verklagt 18-Jährige wirklich die Eltern wegen Facebookfotos?

(morgenpost.de, Lars Wienand)

Weltweit berichten Medien über eine 18-jährige Österreicherin, die ihre Eltern angeblich verklagt, weil diese Kinderfotos von ihr auf Facebook gepostet hätten. Alle berufen sich auf einen Bericht der Zeitschrift „Die ganze Woche“. Lars Wienand hat nicht nur abgeschrieben, sondern recherchiert — das Ergebnis: „Die im Artikel zitierte Anwaltskanzlei weiß über den Fall nichts, die mutmaßlich zuständige Gerichtssprecherin kennt ihn nicht — und die Redaktion des Blattes tut nichts, um Widersprüche zu erklären.“

2. AfD-Spitzenmann Leif-Erik Holm: Die Mär vom selbsternannten Opfer aus dem Nordosten

(kress.de, Armin Fuhrer)

Leif-Erik Holm, designierter Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, war früher Radiomoderator und wurde wegen seines politischen Engagements entlassen. So stellt er es jedenfalls selbst dar. Sein ehemaliger Chef, der Geschäftsführer des Radiosenders „Antenne MV“, erzählt eine andere Version der Geschichte: „‚Holm selbst hat ganz freiwillig gekündigt, als er begann, für die Berliner AfD-Landesvorsitzende Beatrix von Storch zu arbeiten.'“ Der Sender habe zum damaligen Zeitpunkt gar keine Veranlassung zu einem solchen Schritt gehabt — „denn wir haben überhaupt nicht gewusst, dass Holm sich parteipolitisch engagierte.“

3. Analyse des EuGH-Urteils zur Störerhaftung: Steinzeit in Luxemburg

(heise.de, Ulf Buermeyer)

Der Europäische Gerichtshof hat sich damit beschäftigt, inwieweit WLAN-Betreiber für Urheberrechtsverstößte haften müssen. Richter Ulf Buermeyer hält das Urteil für gefährlich: „Wenn in Zukunft nach einem ersten vermeintlichen Verstoß gegen das Urheberrecht aus einem WLAN heraus dessen Betreiber vor Gericht gezerrt werden könnte und auch noch die Kosten für dieses Verfahren tragen müsste, dann dürfte es in Deutschland zu einem echten WLAN-Sterben kommen.“ Auch Volker Tripp von der „Digitalen Gesellschaft“ sieht „WLAN-Betreiber jetzt mit einem Bündel neuer Unsicherheiten und Fragen konfrontiert“.

4. Olympia? „Nicht zu jedem Preis“

(taz.de, Anne Fromm und Jürn Kruse)

ARD-Chefin Karola Wille spricht im Interview mit der „taz“ über Horst Seehofers Fusions-Pläne für die Öffentlich-Rechtlichen (sie ist skeptisch), transparente Intendantengehälter (Wille selbst verdient 275.000 Euro pro Jahr), die umstrittenen Honorare von Fußballexperten wie Mehmet Scholl („Die Gremien als Vertreter der Gesellschaft bekommen die Informationen. Alles weitere untersucht gerade Herr Kirchhof.“) und die Übertragungsrechte für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang („nicht zu jedem Preis“).

5. Hör auf zu heulen, Mann!

(jetzt.de, Quentin Lichtblau)

In neuen Männer-Magazinen beklagen sich Männer über das harte Los des Lebens als Mann. Quentin Lichtblau wundert sich: „Ich bin doch eigentlich genau der, von dem ihr da sprecht: Ein weißer, deutscher Hetero-Mann, mittelalt, Akademiker. Penisträger hat mich noch niemand genannt, mit Eseln und Frauen habe ich äußerst selten nennenswerte Probleme. […] Dank meiner halben Stelle kann ich jederzeit in den Urlaub fahren — mal abgesehen vom Geldmangel, für den die Emanzipation weiß Gott nichts kann. Was läuft da bei euch anders? Was hat euch bloß so ruiniert?“

6. IKEA und das Ekel-Badezimmer

(prinzessinnenreporter.de, Bernhard Torsch)

In der „Zeit“ hat Kersten Augustin dem „Ikea“-Chef einen Brief geschrieben und sich über den „Ikea“-Katalog beklagt. Bei den „Prinzesinnenreportern“ schreibt Bernhard Torsch einen Brief an Kersten Augustin und antwortet ihm. Das ist ein bisschen böse, aber auch relativ lustig.