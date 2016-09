„Adblock Plus“, „Bild“-Pranger, Portugal-Spanien-Mär

1. USA haben Tempolimit, Europa bekommt Leistungsschutzrecht

(golem.de, Friedhelm Greis)

Die EU-Kommission hat den Entwurf für eine neue Urheberrechtslinie vorgestellt — darunter das umstrittene Leistungsschutzrecht (LSR), das bei vielen Politikern, Branchenverbänden, Urheberrechtsexperten und sogar etlichen Medien (deren Leistung es eigentlich schützen soll) in etwa so beliebt ist, wie das Wort kurz ist. Nicht einmal Kommissionsvizepräsident Andrus Ansip scheint überzeugt („Wird diese neue Regel den Verlagen und Journalisten helfen? Schauen wir mal“), lediglich die Verlegerverbände freuen sich über einen „historischen Schritt“. Die „SZ“ beantwortet die wichtigsten Fragen zum LSR, „Netzpolitik“ hat (vernichtende) Reaktionen gesammelt, „Zeit Online“ und „Spiegel Online“ kommentieren (ausgesprochen skeptisch), und auch DJV und „iRights.info“ sehen in der Urheberrechtsreform einen Schritt in die falsche Richtung.

2. Adblock Plus & die Werbung — Das wahre Gesicht der Eyeo GmbH

(mobilegeeks.de, Sascha Pallenberg)

„Personal Vendetta Rant incoming in 3, 2, 1…“ So leitet Sascha Pallenberg seinen Text ein — und er hält, was er verspricht. Es folgt eine Abrechnung mit der dubiosen „Eyeo GmbH“, Betreiber des Werbeblockers „Adblock Plus“. Pallenberg liegt seit mehr als zwei Jahren im Clinch mit dem Unternehmen und insbesondere mit dessen Gründer Till Faida. Hier erklärt er nochmal die Hintergründe seiner Abneigung und nimmt die jüngste Ankündigung von „Eyeo“, künftig selbst Werbung ausspielen zu wollen, zum Anlass für eine hoffnungsvolle Prognose: „Man muss kein Prophet sein um behaupten zu koennen, dass wir gerade den Anfang vom Ende der Eyeo GmbH erleben und das ist verdammt gut so.“ Dazu passt auch der Tipp von „Watson“: „Adblock Plus im Shitstorm — darum solltest du den Werbeblocker SOFORT deinstallieren“.

3. Die Mär, wie Portugal und Spanien vom „guten Weg“ abkamen

(uebermedien.de, Paulo Pena)

Der Spanien-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ ist der Meinung, dass Portugals und Spaniens Reformen von dem „guten Weg“ abgekommen seien, auf dem sich die Länder befunden hätten. Paula Pena fragt sich, „wie eine der einflussreichsten deutschen Zeitungen in einem Stück über die Wirtschaftssituation in Portugal und Spanien so viele falsche Tatsachenbehauptungen unterbringen kann“.

4. Wirkung des „Bild-Prangers“ auf Facebook-Hetzer

(de.ejo-online.eu, Anna Carina Zappe)

Im Oktober 2015 veröffentlichte die „Bild“-Zeitung Screenshots fremdenfeindlicher Hasskommentare von Facebook-Nutzern mit deren vollständigen Namen und Profilbildern. Jetzt haben Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München untersucht, inwieweit diese (vom OLG München als persönlichkeitsrechts-verletzend eingestufte) Praxis das Postingverhalten der Facebook-Nutzer beeinflusst hat. Demnach sei die öffentliche Bloßstellung „kein angemessenes Mittel, um Hasskommentaren entgegenzuarbeiten und so die öffentliche Meinung über Flüchtlinge zu verbessern“. Im Gegenteil: Zumindest kurzfristig habe sich die Zahl fremdenfeindlicher Kommentare sogar erhöht.

5. VG Wort: Noch keine Einigung über Rückforderung an Verlage

(irights.info, Henry Steinhau)

Am Wochenende konnten sich die Mitglieder der VG Wort nicht darauf einigen, wie mit den anstehenden Nachzahlungen für Autoren umgegangen werden soll. Insgesamt geht es dabei wohl um knapp 100 Millionen Euro. Henry Steinhau fasst die (sehr gemischten) Reaktionen auf die Ergebnisse der Mitgliederversammlung zusammen und gibt eine eigene Einschätzung ab.

6. Wir hatten eine gute Zeit

(zeit.de, Magnus Klaue)

Der Kulturphilosoph Byung-Chul Han schreibt über Buddhismus und Globalisierung, Aufmerksamkeit und Pornografie, Burn-out und Entschleunigung, Schwarmintelligenz und Flüchtlingskrise. Was dabei niemals fehlen darf: ein ordentlicher Schuss Kulturpessimismus. Das deutsche Feuilleton liebt ihn dafür — Magnus Klaue eher weniger. Zumindest nimmt er Han nicht allzu ernst und nähert sich seiner Schreib- und Denkweise in sieben Lektionen an.