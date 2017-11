Bezahl-Reputation, Wumpehaftigkeit der AfD, Männer-Journalistenpreis

1. Wirtschaftspreise: Positive PR gegen Geld?

(ndr.de, Stefanie Groth & Inga Mathwig)

In der Wirtschaft ist es verbreitet, dass sich Unternehmen mit allerlei dekorativen Siegeln und Auszeichnungen schmücken. Ob „Beste Sales Performance“, „innovativstes Unternehmen im Mittelstand“ oder „Top100“: All diese Auszeichnungen samt Gala und Promiauftritt kann man erhalten, wenn man die Teilnahmegebühr von bis zu 9900 Euro berappt. „Zapp“ berichtet anhand eines Praxisbeispiels, was solche Auszeichnungen wert sind. Spoiler: Der ausgezeichnete Unternehmer sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wegen Verdachts auf Untreue und Betrug.

2. Unabhängiger Journalismus oder PR? Greenpeace-Magazin-Chef Stukenberg verteidigt Nominierung für Reporterpreis

(meedia.de, Kurt Stukenberg)

Als ein Beitrag des „Greenpeace Magazins“ für den „Deutschen Reporterpreis“ nominiert wurde, kam der Vorwurf auf, dass sich damit der Journalismus der interessengeleiteten PR öffne. In einem Gastbeitrag bei „Meedia“ verteidigt der Chefredakteur die Nominierung und wehrt sich gegen einen kritischen „taz“-Beitrag. Das „Greenpeace Magazin“ sei keine Mitgliederzeitschrift und sei redaktionell, inhaltlich und finanziell unabhängig.

3. Warum die AfD den Medien gerade wumpe ist

(deutschlandfunk.de, Arno Orzessek)

Es ist ein Phänomen: Vor der Bundestagswahl berichteten die Medien ausführlich über die AfD und sprangen teilweise über jedes noch so kleine hingehaltene Stöckchen. Nun, da die AfD im Bundestag sitzt, ist es erstaunlich ruhig. Arno Orzessek ordnet das Phänomen in seiner Glosse ein und erklärt, warum den Medien die AfD gerade „wumpe“ ist.

4. Zahlt sich Sensationsmache aus?

(de.ejo-online.eu, Rana Khaled)

Wissenschaftler einer holländischen Universität haben untersucht, ob sich Sensationsmache auf die Sehdauer von Nachrichten-Videos auswirkt. Dazu haben sie 190 Teilnehmer unterschiedlich aufgemachte Nachrichtenbeiträge der niederländischen Hauptnachrichtensendung „Het Journaal“ schauen lassen und die Sehdauer pro Beitrag gemessen. Das Ergebnis: Eine boulevardeske Aufmachung bringe die Zuschauer dazu, sich Nachrichtenbeiträge mit neutralen Inhalten länger anzuschauen. Bei negativen Inhalten aber, für die die Zuschauer sich sowieso schon interessierten, mache es keinen Unterschied. Je mehr, desto besser gelte dort also nicht.

5. Faktencheck: Wie Spiegel Online und Der Standard wegen eines Übersetzungsfehlers einer Nachrichtenagentur Fake News verbreiteten

(correctiv.org, Jacques Pezet)

Haben „Spiegel Online“ und der österreichische „Standard“ Fake News verbreitet, als sie über die Verhaftung einer Gruppe Rechtsradikaler in Frankreich berichteten? Dies behauptete jedenfalls die rechtsradikale Webseite „Breitbart“. In der Tat war die Nachricht falsch, was jedoch an einer Meldung der Presseagentur „AFP“ lag. Agentur und Medien hätten sich nach Bekanntwerden des Fehlers entsprechend korrigiert.

6. Es ist 2017 und bei diesem Journalisten-Preis haben 100% Männer gewonnen

(buzzfeed.com, Karsten Schmehl)

Auf dem Gruppenbild des „Georg von Holtzbrinck Preises für Wirtschaftspublizistik“ sieht man ausschließlich Männer. Die Organisation „Pro Quote“, die sich für mehr Frauen an der Spitze der Medien einsetzt, twitterte: „Es entsteht der Eindruck, dass auf diesem Planeten keine Frauen leben.“ Und auch sonst hagelte es negative Stimmen im Netz („Männer feiern Männer“).

Dazu passend ein weiterer Lesetipp: „ARD will Frauenanteil in Filmen und Shows erhöhen“ bei „DWDL“. Und was passiert, wenn eine Frau eine Hauptrolle in einem Film spielt (wie gerade Diane Kruger in Fatih Akins neuem Film über den NSU-Komplex), kann man beispielhaft im Magazin „DB Mobil“ verfolgen: Dort sei Kruger zu Problemzonen und Schönheits-Ops befragt worden, so die „taz“-Autorin Elisabeth Kimmerle in ihrer heutigen „Geht’s noch“-Kolumne.

***

Wir brauchen Dich, um die Zukunft von BILDblog zu sichern. Bitte mach mit!