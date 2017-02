Weißhaus-Quatsch, Flüchtlingsframing, Prügelknabe Maischberger

1. Unfug mit Absicht

(blog.zeit.de, Yassin Musharbash)

Das Weiße Haus hat eine Liste von 78 Terroranschlägen veröffentlicht, über die die Medien angeblich zu wenig berichtet haben. Das sei Quatsch und diene nur einem Zweck, findet Yassin Musharbash im Blog der „Zeit“. Trump ginge es um nichts weniger als Zersetzung.

Der für die „Welt“ arbeitende Kritsanarat Khunkham hat sich die Mühe gemacht und ist das Artikelarchiv der „Welt“ nach den 78 gelisteten Anschlägen durchgegangen. Das Ergebnis: Fast immer wurde berichtet: Wie die „Welt“ über Trumps „under-reported“ Terroranschläge berichtete Und auch Nikolaus Piper greift die Behauptung in seinem lesenswerten „SZ“-Beitrag Die „New York Times“, Donald Trumps Lügendetektor auf.

2. Willkommen oder kriminell? Framing von Einwanderern

(de.ejo-online.eu, Anna Carina Zappe)

In den Medien werden Einwanderer als willkommene Flüchtlinge bis hin zu gefährlichen Kriminellen dargestellt. Eine neue Studie hat 371 Artikel der Tageszeitungen „Welt“, „FAZ“, „Süddeutsche Zeitung“ und „taz“ aus dem Jahr 2014 untersucht. Politisch eher konservativ orientierte Zeitungen wie „FAZ“ und „Welt“ würden mehr negative „Frames“ verwenden, während Einwanderer in der „SZ“ und „taz“ eher mit positiven Begriffen „geframet“ würden.

3. Wir Prügelknaben

(zeit.de, Thomas Fischer)

Thomas Fischer ist Bundesrichter in Karlsruhe und Urheber der erfolgreichen „Zeit“-Kolumne „Fischer im Recht“. Neulich war er Talkgast in der Sendung „Maischberger“. Die Sendung hatte das Thema „Polizisten: Prügelknaben der Nation?“ Fischer hat einen Erlebnisbericht über seinen Besuch in der Fernsehsendung verfasst. Wie immer lässt er es an Deutlichkeit nicht vermissen: „Mir schien: Redaktion und Moderatorin verfügten weder über ein Konzept, noch hatten sie einen Plan oder Grundkenntnisse des Themas Polizei und öffentliche Sicherheit. Der Regie-Einfall bestand darin, irgendwelche Leute zusammenzusetzen in der Hoffnung, dass die sich gegenseitig missverstehen, anschreien und beleidigen.“

4. Veracruz: Journalismus im Staat der Angst

(reporter-ohne-grenzen.de)

In Mexiko wurden in den vergangenen 16 Jahren mindestens 99 Journalisten wegen ihrer Arbeit getötet, so „Reporter ohne Grenzen“. Damit sei Mexiko bis auf das Jahr 2013 stets das gefährlichste Land für Journalisten in Lateinamerika gewesen. Donald Trumps Angriffe gegen die Medien und seine Abschottungspolitik würden nicht nur die Freiheit in den USA gefährden. Gefährlich seien seine Äußerungen auch für Journalisten in Mexiko, die aus Angst um ihr Leben oft in das nördliche Nachbarland fliehen. Gefangen zwischen einem repressiven Staat, gewalttätigen Drogenhändlern und einem korrupten Justizsystem, blieben sie vor allem in der ostmexikanischen Provinz Veracruz auf sich allein gestellt.

5. Alles kann, nichts muss

(sueddeutsche.de, Cornelius Pollmer)

Cornelius Pollmer hat sich Springers neues Jugendportal „Noizz“ angeschaut. Große Begeisterung kommt bei ihm nicht auf. Die Internetseite „sediert Millennials mit Klebeband-Bikinis und Rucola-Burgern. Hauptsache, man leiert der Laufkundschaft Klicks aus dem Kreuz. Das politische Weltgeschehen ist der Seite egal, jeglichen Diskurs scheint sie regelrecht zu verachten.“

6. [Rückwärts] – [sträwkcüR]

(mdr.de, Lukas Heinser)

Lukas Heinser (treuen BILDblog-Lesern als langjähriger BILDblog-Autor und Chefredakteur bekannt) schaut in kurzen und unterhaltsamen Videoclips auf die Entstehung von Nachrichtenmeldungen in Print- und Onlinemedien. Wir habens gemocht, aber wir mögen ja auch den Lukas und sind deshalb vielleicht etwas befangen.